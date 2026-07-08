Два праздника в Комсомольске-на-Амуре посвятят Году единства народов России

Сразу два больших праздника, посвящённых Году единства народов России, пройдут в Комсомольске-на-Амуре 10 и 11 июля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жителей Города юности ждут на торжество «Единство народов — сила России» и любимый всеми «Сабантуй». Комсомольчан ждёт множество интересных активностей.
По информации пресс-службы администрации Города юности, 10 июля будет отмечаться праздник «Единство народов — сила России» — он пройдёт на набережной Первостроителей с 17:00 до 22:10. В рамках торжества в 18:00 от Дома молодёжи начнётся шествие дружбы народов «Мы вместе». Колонны проследуют до эстрадной площадки перед памятником Первостроителям.
— Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов из Комсомольска, села Бельго, посёлка Солнечный, массовый «Хоровод дружбы», регата «Амур и Волга — реки Дружбы», дегустация блюд русской кухни и кухни народов Приамурья, — отметили в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Помимо этого, организаторы подготовят для комсомольчан и гостей праздника различные фотозоны, выставки, площадки с национальными играми и разнообразными конкурсами, эстафету, литературные уголки, а также мастер-классы «Свеча желаний», «Изделие из рыбьей кожи», «Кокошник», «Удивительная рыба», «Тюбетейка», «Матрёшка» и семейный квест «Путешествие по сказкам». Завершится день фейерверком — он начнётся в 22:10.
В субботу, 11 июля, в Силинском парке горожан в 20-й раз соберут на национальный праздник «Сабантуй». Мероприятие пройдёт с 13:00 до 18:00. Открытию будет предшествовать мотопробег — он стартует в 12:00 от набережной. На празднике гости смогут оценить выступления творческих коллективов из Республики Татарстан и Комсомольска-на-Амуре.
«Сабантуй» отметят традиционными конкурсами, соревнованиями по борьбе «Куреш» и армрестлингу, разнообразными мастер-классами, презентацией кухни народов России и чествованием свадебных пар.
Напомним, что в Хабаровске празднование «Сабантуя» состоится 12 июня на набережной стадиона имени Ленина. Открытие запланировано на 14:00. В программе неизменно пройдут соревнования по борьбе «Корэш», национальные игры и состязания, восточный базар, а также концерт.