Два праздника в Комсомольске-на-Амуре посвятят Году единства народов России

В субботу, 11 июля, в Силинском парке горожан в 20-й раз соберут на национальный праздник «Сабантуй». Мероприятие пройдёт с 13:00 до 18:00. Открытию будет предшествовать мотопробег — он стартует в 12:00 от набережной. На празднике гости смогут оценить выступления творческих коллективов из Республики Татарстан и Комсомольска-на-Амуре.