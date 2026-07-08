В Красноярске с сервисного центра взыскали более 100 тысяч за порчу смартфона

За некачественный ремонт смартфона с сервисного центра в Красноярске взыскали более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
Житель Ачинска обратился с проблемой быстрого разряда аккумулятора. Диагностика выявила повреждение цепей питания и неисправность аккумулятора. Мужчине выставили счет за ремонт и диагностику — 5 890 рублей.
Однако после ремонта он не заметил изменений. Мастер заверил, что все скоро нормализуется. Однако появилась новая проблема — дисплей начал светиться зеленым светом, после чего телефон отключился. Тогда сервисный центр выявил уже неисправность дисплейного модуля.
Владелец гаджета направил предпринимателю претензию, указав, что до ремонта экран работал исправно. Исполнитель настаивал, что проблемы были изначально. Житель Ачинска обратился к другим экспертам, и они подтвердили, что ремонт был некачественным.
Пострадавший обратился в суд. Экспертиза заключила, что дефекты возникли из-за некорректного ремонта в сервисном центре.
В итоге с бизнесмена взыскали более 101 тысячи рублей в пользу владельца телефона.