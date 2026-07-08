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Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении двух пунктов меморандума из-за ударов

Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. Его слова приводит в среду, 8 июля, агентство Fars.

Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. Его слова приводит в среду, 8 июля, агентство Fars.

— Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде, — цитирует его издание в Telegram-канале.

По словам Гарибабади, за минувшие три недели США много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы Соединенных Штатов начали серию мощных ударов по Ирану.

Штаты отозвали ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменили ее на другую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

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