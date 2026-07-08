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ВС США завершили новую атаку на Иран, поражено более 80 объектов

Военные США атаковали десятки целей в Иране и более 60 катеров КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные завершили новую серию ударов по Ирану, в ходе которой было поражено более 80 объектов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под удары попали командные пункты, береговые радиолокационные станции, а также свыше 60 катеров КСИР в районе Ормузского пролива и прилегающих акваториях.

По версии американской стороны, целью операции было ослабление возможностей Ирана по проведению атак на международное коммерческое судоходство в одном из ключевых мировых торговых коридоров.

Ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявил, что удары США по территории Ирана являются нарушением положений Исламабадского меморандума о взаимопонимании. По его словам, были нарушены 1 и 2 пункты документа.

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