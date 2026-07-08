Пролив Ормуз достанется сильнейшему: главная новость войны в Иране 8 июля

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что не устраивает обе стороны и почему взаимные удары продолжаются.
Напомним, гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений. Тогда же под удар попало еще одно судно при аналогичных обстоятельствах.
После этого портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Соединенные Штаты готовятся к нанесению ударов по иранским объектам в ответ на атаку двух коммерческих судов в Ормузском проливе.
Все это произошло спустя несколько дней после того, как Иран и США дистанционно подписали меморандум, в рамках которого предполагается завершение военного конфликта. Документ также определяет дальнейшие шаги по морской блокаде и восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
«Интерпретации меморандума отличаются. США считают, что меморандум говорит о полном открытии проливов для свободного прохода и возвращении к ситуации до 28 февраля. А у Ирана совсем другая точка зрения. Иран считает, что по-прежнему будет контролировать проход судов, выдавая каждому разрешение. И он же будет выстраивать коридоры, по которым суда будут проходить, то есть они не смогут проходить там, где шли раньше, или где сами захотели пройти. В связи с этим США считают, что Иран по-прежнему блокирует пролив и затрудняет там движение судов», — пояснил эксперт.
Семенов отметил, что именно этот пункт является камнем преткновения. Пока стороны не достигнут соглашения, взаимные ужары будут продолжаться.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана. По заявлениям Вашингтона и Тель‑Авива, цель ударов — не допустить появления у Ирана ядерного оружия и нейтрализовать ракетную угрозу.
Ударам подверглись десятки объектов на территории Исламской Республики. В ходе атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанёс ракетные удары по объектам в Израиле и по американским военным базам в регионе, а также закрыл для судоходства Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти.
По данным общества Красного Полумесяца Ирана, в результате первых ударов погибли не менее 201 человека, свыше 740 получили ранения. Международное сообщество резко отреагировало на эскалацию: ряд стран осудили действия коалиции, другие призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.
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