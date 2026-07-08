Правительство Чили сдалось под напором армии BTS

5 июля на улицы столицы вышли сотни поклонников группы, одетых в одежду и вооруженных атрибутикой фиолетового цвета. Они прошли маршем к резиденции президента, держа плакаты с лозунгами о том, что музыка и искусство не вредят стадиону. Министр спорта Чили объяснила, что отказ не является окончательным, однако признала отсутствие в стране альтернативных площадок вместимостью, сопоставимой с Национальным стадионом.