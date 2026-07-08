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Синоптик Позднякова: 10 июля станет самым теплым днем в Москве

В пятницу ожидается до +25 градусов по Московскому региону. Синоптик Позднякова рассказала aif.ru о погодных приметах на Самсонов день.

Источник: Аргументы и факты

Пятница, 10 июля, будет в Москве самым теплым днем на текущей неделе. О погодных приметах в этот день aif.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, 10 июля будет самым теплым днем. Это радует, потому что 10 число — это Самсонов день. По народным приметам, если в Самсон идут дожди, будем надеяться, что их будет немного, то дожди будут продолжаться 40 дней. В этот день в Москве ожидается, что температура воздуха будет превышать отметку +25 градусов. Для города это характеристика жаркой погоды. И кратковременные дожди не исключены», — сказала Позднякова.

По словам синоптика, кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе и в ближайшие выходные.

«Атмосферное давление останется пониженным, сохранится переменная облачность, преобладающая ночью температура +13…+18 градусов, дневная — +21…+26, что близко к норме», — добавила Позднякова.