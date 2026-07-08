Иностранец пытался вывезти из Красноярска в Китай орден и медали времен ВОВ

Инспекторы остановили мужчину на «зеленом» коридоре. В его дорожной сумке среди личных вещей нашли орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».