Иностранец пытался вывезти из Красноярска в Китай орден и медали времен ВОВ

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли незаконный вывоз четырех советских государственных наград в Китай. Предметы фалеристики обнаружили в багаже 57-летнего иностранца с помощью рентген-установки.
Инспекторы остановили мужчину на «зеленом» коридоре. В его дорожной сумке среди личных вещей нашли орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Пассажир пояснил, что давно проживает в России и 15 лет назад купил орден и медали на одном из рынков страны. А теперь повез их в подарок другу.
Экспертиза подтвердила подлинность наград, а также признала две из них культурными ценностями.
В отношении мужчины возбудили административные дела о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Награды изъяли до решения суда.
Таможенная служба напоминает, что вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа, выдаваемого Минкультуры России, и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации.