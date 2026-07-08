Горы тел, останки роботов, руины баз: ВСУ понесли катастрофические потери

Российские войска нанесли сдвоенный удар, который, по сути, обнулил способность украинской армии воевать «железом» на одном из ключевых направлений. Сначала на передовой перемололи роботизированный кулак, а затем высокоточным попаданием стерли с лица земли столичный цех, где это оружие производилось. Подробности в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Сожгли многофункциональных роботов.
Группировка войск «Север» нанесла чувствительный удар по техническому потенциалу противника, уничтожив сразу пять наземных робототехнических комплексов. Матвийчук объяснил, насколько многофункциональными и опасными были эти машины.
«Это самодвижущаяся тележка, на которую устанавливается специальное оборудование: пулемёт, гранатомёт или радиолокационная станция. Либо эта тележка выполняет функции подвоза материальных средств на поле боя и эвакуации раненых. Это такая беспилотная машина, которая самостоятельно движется по пересечённой местности и дорогам. Кроме того, они использовались для минирования и разминирования — для этого ставились специальные катковые минные тралы или приспособления для установки мин в грунт», — пояснил Матвийчук.
Потеря такого арсенала не остается без последствий. Когда «умное железо» выгорает, командование хватается за последний и самый расходный ресурс — мобилизованных. Связь здесь прямая и жестокая: дыру от уничтоженного робота затыкают живой силой.
«Конечно, теперь им придется задействовать живую силу… Если раньше эти задачи выполнял робот, то теперь его будут заменять обыкновенными солдатами. Соответственно, потери противника вырастут», — отметил полковник в отставке.
«Квант» превратили в ноль.
Фронтовые потери можно было бы попытаться восполнить, если бы не синхронная работа российской разведки и ракетных войск. Пока военные дырявили оборону на передовой, высокоточный удар прилетел глубоко в тыл — по киевскому заводу «Квант» в Жулянах. Именно это предприятие, по данным Матвийчука, являлось «сердцем» программы по созданию беспилотных транспортных тележек для ВСУ. Теперь этот источник иссяк полностью.
«Смотрите: завод “Квант” — это в Жулянах, — он производил именно эти беспилотные транспортные тележки. Он сегодня полностью уничтожен и больше ничего производить не может. С учетом тех ударов, которые мы нанесли по Киеву, заводы, выпускавшие бронетехнику и эти машины, сегодня заменить пока нечем», — заявил полковник в отставке.
Эксперт подчеркнул, что положение ВСУ усугубляется кризисом в отношениях с Западом. Ставка на европейские поставки не сработала. Хотя на фронт и попадали единичные экземпляры аналогичных систем из Германии и Бельгии, общая геополитическая конъюнктура меняется не в пользу Киева.
Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, по мнению Матвийчука, стали холодным душем: Украине дают понять, что денег нет, ракет нет, и помогать в прежних объемах никто не собирается.
«Получается замкнутый круг: Европа перестает поставлять в нужном объеме, а завод по производству этих важных роботизированных тележек мы уничтожили. Выполнение задач для ВСУ сильно осложнится», — заключил он.
13 500 трупов, которых не хотят забирать.
Деградация технической составляющей армии Украины зеркально отражается на цифрах потерь в живой силе. Логика «восполним технику людьми» дает чудовищный результат. Матвийчук привел шокирующие данные о безвозвратных потерях ВСУ на отдельно взятом направлении, подчеркивая полное пренебрежение Киева к судьбам своих бойцов.
«13 500 трупов после боев за Константиновку до сих пор лежат на поле боя. Украина забирать их не хочет — видимо, по каким-то политическим соображениям. Но потери уже астрономические», — констатировал эксперт.
Стратегия выжженной земли в плане логистики продолжает реализовываться. Как сообщалось ранее, российские военные также нанесли удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом, используемым в интересах ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР, в том числе в Краматорске. Обескровленная, лишенная роботов-помощников и горючего украинская пехота становится все более легкой мишенью, расплачиваясь за амбиции политиков тысячами невостребованных тел.