В Норильске ищут волонтеров для отправки вторсырья на переработку

Проект «Пластик в дело» реализует Движение за экологию «Друзья окружающего мира» при поддержке Экспертного центра «ПОРА» и Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов и вовлечение жителей Арктики в экологические практики. Проект успешно реализуется не только в Норильске, но и в Мурманской области, где также проводятся акции по сбору вторсырья, развивается экологическое просвещение и формируется инфраструктура для его последующей переработки.