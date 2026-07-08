В Норильске ищут волонтеров для отправки вторсырья на переработку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Норильска приглашают присоединиться к экологической инициативе и помочь с отправкой собранного вторсырья на переработку.
15 июля в 17:00 в рамках проекта «Пластик в дело» состоится погрузка пластика и алюминиевых банок, собранных во время экологических акций и через фандомат, в морские контейнеры. Затем вторсырье отправят в Красноярск для дальнейшей переработки. Для проведения погрузки организаторам необходимы волонтеры.
Работы пройдут по адресу: Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе, 6, стр. 21.
Перед отправкой вторсырья состоится заключительная перед летними каникулами акция по его сбору. Она пройдет 11 июля с 14:00 до 16:00 в просветительском центре «Белый мишка», расположенном в Молодежном центре Норильска по адресу: ул. Советская, 9А. Организаторы приглашают всех желающих принести пластиковые отходы и алюминиевые банки, чтобы они получили вторую жизнь.
Проект «Пластик в дело» реализует Движение за экологию «Друзья окружающего мира» при поддержке Экспертного центра «ПОРА» и Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов и вовлечение жителей Арктики в экологические практики. Проект успешно реализуется не только в Норильске, но и в Мурманской области, где также проводятся акции по сбору вторсырья, развивается экологическое просвещение и формируется инфраструктура для его последующей переработки.
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