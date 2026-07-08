Прокуратура добилась перерасчета за ЖКХ для 6,7 тыс. жителей в Хабаровске

Прокуратура Кировского района проверила, как коммунальщики начисляли плату за горячую воду и отопление после аварии на тепломагистрали в феврале 2026 года. Тогда без ресурса остались жилые дома и социальные объекты. Ведомство внесло представление в СП «Хабаровские тепловые сети» и АО «Дальневосточная генерирующая компания». После этого для 6,7 тыс. потребителей сделали перерасчет — общая сумма составила около 130 тысяч рублей. Кроме того, должностное лицо «Хабаровских тепловых сетей» привлекли к административной ответственности с предупреждением.