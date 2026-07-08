Press TV: Иран решительно ответит на удары США

Центральный штаб Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединённых Штатов, сообщает телеканал Press TV.
«Центральный штаб Вооружённых сил Ирана “Хатам аль-Анбия” заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана», — говорится в сообщении.
Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».
В Центральном командовании ВС США отметили, что были атакованы более 80 целей.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что атака Соединённых Штатов нарушает Исламабадский меморандум о взаимопонимании.
По данным Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан возвращается в Иран после ударов Соединённых Штатов.