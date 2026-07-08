В Омске развернулись праздничные площадки ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в Омской области отмечают День семьи, любви и верности — праздник, который с каждым годом собирает всё больше горожан, сообщили в правительстве региона.
С самого утра площади и скверы превратились в центры притяжения для семей с детьми. На площадке у библиотеки имени Пушкина с 10:00 до 15:00 работают творческие мастерские, проходят викторины и интеллектуальные игры. В 11:30 у Областного перинатального центра откроют мурал — новое арт-пространство появится на территории медучреждения.
После обеда эстафету подхватит сквер имени 30-летия ВЛКСМ: с 16:30 там обещают квесты, розыгрыши, танцевальные флешмобы, живое выступление музыкантов и фотозоны. А в 18:00 от Успенского собора стартует Всероссийский парад семей — праздничная колонна пройдёт до Свято-Никольского Казачьего собора, где у памятника Петру и Февронии совершат молебен. Завершится день в сквере Дзержинского — в 19:30 там начнётся традиционный семейный пикник с чаепитием, мастер-классами по лепке и росписью гипсовых фигур.
Ранее мы рассказывали, что в регионе к празднику подготовили больше 120 мероприятий, а 120 супружеских пар получат медали «За любовь и верность».