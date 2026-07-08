HR-директор напомнила о запрете отмены согласованного отпуска

Екатерина Прокушева также отметила, что некоторые категории работников могут самостоятельно выбирать удобное время для отдыха. Такое право имеют несовершеннолетние сотрудники, женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, мужья в период декретного отпуска супруги, родители детей-инвалидов, а также работники, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, если младшему ребёнку ещё не исполнилось 14 лет.