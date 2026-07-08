HR-директор напомнила о запрете отмены согласованного отпуска

Россиянам напомнили, что работодатель не может отменить или перенести уже согласованный отпуск по своему усмотрению. Об этом рассказала HR-директор компании «МТС Линк» Екатерина Прокушева.
По словам эксперта, утверждённый график отпусков обязателен как для работодателя, так и для сотрудника. После согласования дат руководитель не вправе переносить отпуск из-за высокой загрузки или нехватки сотрудников, а работник не может самостоятельно изменить сроки без согласия работодателя.
Специалист напомнила, что о начале отпуска сотрудника должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить как минимум за три дня до его начала. Любые изменения в графике необходимо оформлять письменно.
Екатерина Прокушева также отметила, что некоторые категории работников могут самостоятельно выбирать удобное время для отдыха. Такое право имеют несовершеннолетние сотрудники, женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, мужья в период декретного отпуска супруги, родители детей-инвалидов, а также работники, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, если младшему ребёнку ещё не исполнилось 14 лет.
По словам эксперта, график отпусков помогает работодателям заранее распределять нагрузку и избегать ситуаций, когда одновременно отсутствуют несколько ключевых сотрудников. Она также обратила внимание, что длительный отказ работников от отпуска может свидетельствовать о проблемах с организацией труда.
При этом законодательство допускает разделение ежегодного отпуска на части, однако одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, сообщает портал «Время Н».