Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей в Биробиджане

«Специалист» убедила пенсионерку установить специальное приложение по присланной ссылке и начать вкладывать средства. Сначала потерпевшая перевела 236 400 рублей со своего счёта, затем, исчерпав собственные накопления, оформила кредит на 200 000 рублей и также отправила эти деньги по указанным реквизитам. Как только средства были перечислены, связь с собеседницей оборвалась.