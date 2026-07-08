ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары Соединенных Штатов

Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, за минувшие три недели США много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.