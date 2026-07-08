ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары Соединенных Штатов

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу исламской республики. Об этом в среду, 8 июля, сообщил телеканал Press TV.
— Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге страны, — сказано в статье.
В штабе отметили, что Иран не позволит Штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.
Заместитель главы Ирана Казем Гарибабади обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, за минувшие три недели США много раз нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии американского Минфина, разрешавшей сделки с иранской нефтью.
В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.
Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы Соединенных Штатов начали серию мощных ударов по Ирану.