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Хабаровчанин затеял драку с мужчиной, чтобы незаметно обокрасть его

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, ночью он возвращался домой пешком из гостей. Во дворе своего дома он поругался с незнакомцем, завязалась драка. После того, как оппонент ушел, мужчина обнаружил, что остался без сумки. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого и нашли пустую сумку около соседнего дома, где случилась драка. Задержанный рассказал, что.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, ночью он возвращался домой пешком из гостей. Во дворе своего дома он поругался с незнакомцем, завязалась драка. После того, как оппонент ушел, мужчина обнаружил, что остался без сумки. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого и нашли пустую сумку около соседнего дома, где случилась драка. Задержанный рассказал, что затеял потасовку специально, чтобы незаметно обокрасть горожанина. Деньги он потратил на еду, алкоголь и другие цели. Возбуждено уголовное дело, со злоумышленника взяли подписку о невыезде.