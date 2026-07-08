В России упростят процедуру получения соцуслуг ветеранам с инвалидностью

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении законопроект, облегчающий имеющим инвалидность ветеранам СВО процедуру получения социальных услуг в натуральной форме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ветераны могут отказаться от получения денежной выплаты в пользу набора социальных услуг — получения лекарств или санаторно-курортного лечения.
Ранее процедура требовала длительного времени и соблюдения графика — до 1 октября ветераны должны были написать заявление об отказе от денежной компенсации. Предоставлять помощь в натуральной форме им начинали с января следующего года. Согласно новым правилам, имеющие инвалидность ветераны будут получать помощь с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления в Социальный фонд.
Ветераны боевых действий, имеющие инвалидность на момент увольнения, смогут получать льготы в упрощенном порядке в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо со дня исключения из добровольческих формирований. Те, кому инвалидность установили в течение двенадцати месяцев — в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.