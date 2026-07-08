В России упростят процедуру получения соцуслуг ветеранам с инвалидностью

Ранее процедура требовала длительного времени и соблюдения графика — до 1 октября ветераны должны были написать заявление об отказе от денежной компенсации. Предоставлять помощь в натуральной форме им начинали с января следующего года. Согласно новым правилам, имеющие инвалидность ветераны будут получать помощь с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления в Социальный фонд.