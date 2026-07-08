Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России упростят процедуру получения соцуслуг ветеранам с инвалидностью

Сокращены сроки перехода от получения выплаты к услугам в натуральной форме.

Источник: Хабаровский край сегодня

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении законопроект, облегчающий имеющим инвалидность ветеранам СВО процедуру получения социальных услуг в натуральной форме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ветераны могут отказаться от получения денежной выплаты в пользу набора социальных услуг — получения лекарств или санаторно-курортного лечения.

Ранее процедура требовала длительного времени и соблюдения графика — до 1 октября ветераны должны были написать заявление об отказе от денежной компенсации. Предоставлять помощь в натуральной форме им начинали с января следующего года. Согласно новым правилам, имеющие инвалидность ветераны будут получать помощь с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления в Социальный фонд.

Ветераны боевых действий, имеющие инвалидность на момент увольнения, смогут получать льготы в упрощенном порядке в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо со дня исключения из добровольческих формирований. Те, кому инвалидность установили в течение двенадцати месяцев — в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше