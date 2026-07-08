В Приморье прибыло первое судно с красной рыбой свежего улова

Владморрыбпорт, переваливающий основные объемы рыбы на Дальнем Востоке, 6 июля принял первое судно с красной рыбой в рамках стартовавшей в июле путины. В ближайшие дни свежая горбуша и нерка с Камчатки должна появиться на прилавках Дальнего Востока. Традиционно, цены на старте продаж будут очень высокими. При этом горбуша, выловленная в Приморье, уже продается, сообщает ИА PrimaMedia.