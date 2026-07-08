В Приморье прибыло первое судно с красной рыбой свежего улова

Владморрыбпорт, переваливающий основные объемы рыбы на Дальнем Востоке, 6 июля принял первое судно с красной рыбой в рамках стартовавшей в июле путины. В ближайшие дни свежая горбуша и нерка с Камчатки должна появиться на прилавках Дальнего Востока. Традиционно, цены на старте продаж будут очень высокими. При этом горбуша, выловленная в Приморье, уже продается, сообщает ИА PrimaMedia.
Мощности Владморрыбпорта позволяют единовременно хранить до 63 тыс. тонн рыбопродукции, а норма обработки флота стабильно составляет 2 тыс. тонн в сутки. В порту работают два холодильных склада. Стивидор обеспечивает приемку рыбы с борта напрямую в рефрижераторные контейнеры и дальнейшую отправку по регионам России и на экспорт.
По состоянию на 1 июля 2026 года, на Камчатке добыто чуть более 2,7 тыс. тонн лососёвых при утвержденном для региона прогнозе вылова на 2026 год в объеме 117,4 тыс. тонн (51,7% от общего прогноза по Дальнему Востоку).
«Текущая путина проходит в непростых условиях, что требует предельной слаженности в нашей работе», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании рабочей группы по вопросам проведения лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.