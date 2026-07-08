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Житель Новосибирской области получил реальный срок и лишился Range Rover за пьяную езду

Сузунский районный суд вынес суровый приговор 46-летнему местному жителю, попавшемуся на повторной пьяной езде. Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как было установлено, вечером 12 декабря 2025 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль своего автомобиля Land Rover Range Rover Sport и был задержан полицейскими. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, не став оспаривать обстоятельства дела.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вдобавок к реальному сроку он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Сам автомобиль Land Rover был конфискован в доход государства. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.