Житель Новосибирской области получил реальный срок и лишился Range Rover за пьяную езду

Как было установлено, вечером 12 декабря 2025 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль своего автомобиля Land Rover Range Rover Sport и был задержан полицейскими. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, не став оспаривать обстоятельства дела.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вдобавок к реальному сроку он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Сам автомобиль Land Rover был конфискован в доход государства. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.