Житель Новосибирской области получил реальный срок и лишился Range Rover за пьяную езду

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вдобавок к реальному сроку он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. Сам автомобиль Land Rover был конфискован в доход государства. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.