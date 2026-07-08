В Красноярске проходит окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В региональном центре патриотического воспитания «Юнармия» стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором принимают участие 200 человек из десяти регионов Сибирского федерального округа.
Участники проходят индивидуальные состязания по семи условно-военным специальностям, таким как: «командир», «связист», «военкор», «инженер-сапер», «медик», «штурмовик» и «оператор беспилотных аппаратов». В программе также соревнования по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций. Ключевые испытания — военно-тактическая игра на местности и финальный бой.
В соревнованиях участвуют отряды ребят в возрасте 11−13 лет и от 18 до 23 лет — всего 20 команд из Красноярского и Алтайского краев, Омской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, республик Тывы, Алтай и Хакасии. Красноярский край представляют отряды «Звезда БСШ» из Эвенкийского муниципального округа и «Огненный щит» из Ачинска.
Кроме соревнований, состоится встреча с начальником Главного штаба «Юнармии» Владиславом Головиным и заместителем председателя правления «Движения первых» Ксенией Яновой.
Имена победителей, которые поедут на всероссийский финал в Волгоград, и призеров объявят 10 июля на церемонии закрытия, отмечает пресс-служба регионального агентства молодежной политики.