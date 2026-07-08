В Красноярске проходит окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В соревнованиях участвуют отряды ребят в возрасте 11−13 лет и от 18 до 23 лет — всего 20 команд из Красноярского и Алтайского краев, Омской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, республик Тывы, Алтай и Хакасии. Красноярский край представляют отряды «Звезда БСШ» из Эвенкийского муниципального округа и «Огненный щит» из Ачинска.