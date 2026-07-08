Синоптик Макарова не исключила снег на этой неделе в ряде регионов России

В ряде регионов России на этой неделе не исключается выпадение снега, в том числе мокрого. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен», — сказала синоптик в интервью ТАСС.
Макарова добавила, что вероятность осадков в виде снега сохраняется на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, Эвенкии и на северо-западе Якутии. В течение недели в Сибири ожидается похолодание.
Ранее KP.RU сообщал, что аномальная жара накрыла многие регионы России. Климатолог Михаил Юлкин отмечал, что рекордно высокие температуры будут в стране все чаще. По его словам, к прежнему климату мы не вернемся, вероятно, никогда.