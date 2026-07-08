Синоптик Макарова не исключила снег на этой неделе в ряде регионов России

Ранее KP.RU сообщал, что аномальная жара накрыла многие регионы России. Климатолог Михаил Юлкин отмечал, что рекордно высокие температуры будут в стране все чаще. По его словам, к прежнему климату мы не вернемся, вероятно, никогда.