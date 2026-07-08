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23 тысячи новых случаев ожирения выявили в Красноярском крае за год

Основная часть заболевших — взрослые.

В 2025 году в Красноярском крае зарегистрировано 23 146 новых диагнозов «ожирение». Как и в предыдущие годы, основная часть заболевших — взрослые, причём чаще всего проблема лишнего веса фиксируется у женщин. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Медики напоминают о ключевых мерах профилактики: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль стресса и качественный сон. Важную роль играют своевременные медицинские осмотры — они помогают заметить отклонения на ранней стадии и вовремя скорректировать образ жизни.

Специалисты призывают жителей края внимательнее относиться к своему здоровью и не игнорировать профилактические визиты к врачу. Забота о себе — лучшая инвестиция в долголетие.

Ранее мы сообщали, что 17 тысяч новых случаев рака выявили за год в Красноярском крае.

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