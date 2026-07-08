23 тысячи новых случаев ожирения выявили в Красноярском крае за год

В 2025 году в Красноярском крае зарегистрировано 23 146 новых диагнозов «ожирение». Как и в предыдущие годы, основная часть заболевших — взрослые, причём чаще всего проблема лишнего веса фиксируется у женщин. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.