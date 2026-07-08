Обществознание — самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обществознание стало самым востребованным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни — на него подали заявления около 33 тыс. выпускников.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
На втором месте по популярности — русский язык (около 24 тыс. заявлений), затем информатика (более 23 тыс.), профильная математика (около 19 тыс.) и химия (около 16 тыс.).
Всего в этом году заявления на пересдачу одного из предметов подали около 149 тыс. выпускников — на 6 тыс. больше, чем в прошлом.