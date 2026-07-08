Египет потребовал расследовать действия судьи в матче с Аргентиной на ЧМ

В матче ⅛ финала чемпионата мира Аргентина обыграла команду Египта со счетом 3:2. Один из спорных моментов произошел на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу Египта. Египетский полузащитник Мостафа Зико забил мяч, но после просмотра VAR гол был отменен из-за фола в центре поля при начале атаки.