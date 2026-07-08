Египет потребовал расследовать действия судьи в матче с Аргентиной на ЧМ

Египетская футбольная ассоциация (EFA) пожаловалась в Международную федерацию футбола (FIFA) на действия главного судьи Франсуа Летиксера в матче с командой Аргентины на ЧМ-2026. Его слова приводит Voices of Emirates.
Президент EFA Хани Абу Рида потребовал расследования в отношении французского арбитра. По его словам, судья допустил серьезные ошибки во время матча и «применил двойные стандарты», что стало причиной поражения египетской сборной.
Господин Абу Рида также потребовал проверить действия всей судейской бригады, включая видеоассистентов арбитров (VAR), из-за «вопиющих ошибок и упорного отказа от просмотра некоторых моментов».
В матче ⅛ финала чемпионата мира Аргентина обыграла команду Египта со счетом 3:2. Один из спорных моментов произошел на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу Египта. Египетский полузащитник Мостафа Зико забил мяч, но после просмотра VAR гол был отменен из-за фола в центре поля при начале атаки.
Аргентина встретится с командой Швейцарии в ¼ чемпионата мира. Игра пройдет 12 июля в 4:00 мск. Действующий победитель турнира — Аргентина.