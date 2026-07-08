Зашёл в душ и умер: не стало легендарного «Песняра» Милевича

Владислав Мисевич прожил яркую жизнь. Уроженец Оренбурга, он прошел путь от воспитанника оркестра Суворовского училища до музыканта, покорившего всю страну. В 1968 году он присоединился к коллективу «Лявоны» под управлением Владимира Мулявина, который в 1970 году был переименован в «Песняры». После раскола легендарного ВИА в 1998 году Мисевич создал собственный коллектив «Белорусские Песняры», в котором выступал вплоть до 2021 года.