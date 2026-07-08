Зашёл в душ и умер: не стало легендарного «Песняра» Милевича

6 июля на 82-м году жизни скончался один из основателей легендарного ансамбля «Песняры», заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич. Несмотря на солидный возраст, его смерть стала шоком для близких и поклонников: музыкант до последнего дня вел невероятно активный образ жизни, строил творческие планы, собирался выступить на фестивале.
Роковой контрастный душ.
Трагические события развернулись стремительно. По данным СМИ, в тот роковой день Владислав Мисевич чувствовал себя прекрасно и даже катался на роликах. Однако беда нагрянула в тот момент, когда ее никто не ждал. Вернувшись домой, артист решил принять контрастный душ, после чего ему внезапно стало плохо. Предполагается, что причиной остановки сердца стал оторвавшийся тромб.
Трагическое известие застало врасплох даже тех, кто хорошо знал музыканта. Директор и художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев в эксклюзивной беседе с aif.ru признался, что поводов для беспокойства за здоровье артиста попросту не было.
«В целом он достаточно здоровый образ жизни вел, занимался спортом, все видели, что он такой был очень активный. Ну, всё-таки возраст. Так что ничего не поделаешь», — с грустью заметил Козырев.
«Он не мыслил себя без сцены».
Несмотря на то что Владислав Мисевич покинул состав «Песняров», страсть к музыке не угасала в нем никогда. Артист остро переживал расставание с большой творческой жизнью и постоянно искал пути для самореализации.
«Ему, конечно, не хватало творческой жизни, поэтому он пытался выступать как-то сольно, вспоминал какие-то произведения, над которыми они работали с Владимиром Мулявиным и которые не доделали. Он в душе оставался всегда артистом и, наверное, без сцены уже не мыслил себя», — поделился Козырев.
Эту информацию подтверждает и звукорежиссер Анатолий Вейценфельд. По его словам, Мисевич был творчески активен до последнего дня: выступал, пел, записывался и работал над вторым изданием своих мемуаров. Последний раз коллеги общались меньше месяца назад — тогда музыкант делился уникальными воспоминаниями о работе с легендарными звукорежиссерами студии «Мелодия».
Планы, которым не суждено сбыться.
Как выяснилось, даже в свои 82 года Владислав Мисевич не собирался брать творческую паузу. В ближайших планах значилось выступление на известном белорусском фестивале.
«Планировал сейчас вот выступать. У нас здесь проходит бард-рыбалка, собирался выступать там. Я знаю, были планы у него», — сообщил Козырев.
Вместо концерта коллегам и поклонникам теперь предстоит проводить мэтра в последний путь. Прощание с заслуженным артистом состоится 9 июля. Предварительно, по сложившейся традиции, траурная церемония пройдет в Белорусской государственной филармонии в Минске.
«По правилам, прощание с заслуженным артистом проходит в филармонии. Если родные не будут против, то, конечно, именно там и будет прощание», — сказал Козырев.
Владислав Мисевич прожил яркую жизнь. Уроженец Оренбурга, он прошел путь от воспитанника оркестра Суворовского училища до музыканта, покорившего всю страну. В 1968 году он присоединился к коллективу «Лявоны» под управлением Владимира Мулявина, который в 1970 году был переименован в «Песняры». После раскола легендарного ВИА в 1998 году Мисевич создал собственный коллектив «Белорусские Песняры», в котором выступал вплоть до 2021 года.