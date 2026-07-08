Мать убитой в Красноярском крае 5-летней девочки обнаружили в Новосибирске

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 32-летней жительницы Ачинска и ее 5-летней дочери. Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне правоохранители установили местонахождение пропавшей женщины в Новосибирске. Напомним, 27 июня текущего года женщина вместе с дочерью ушла из своей квартиры в Ачинске в неизвестном направлении. В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля в Ачинска было обнаружено тело девочки. В рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. В ближайшее время женщину доставят в Красноярск для проведения с ней следственных действий. Читайте также: Красноярка без причин избила незнакомую 8-летнюю девочку О пропаже в Красноярском крае женщины и ее дочери доложат Александру Бастрыкину В Красноярском крае полиция разыскивает пропавшую женщину и ее 5-летнего ребенка Ночь творилы: прокуратура предупредила красноярцев об ответственности за хулиганство После вмешательства прокуратуры в Красноярске закрыли ритуальный салон в жилом доме.