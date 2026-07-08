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Синоптик Макарова допустила снегопады в ряде регионов РФ на этой неделе

В нескольких регионах России на этой неделе не исключены снегопады, несмотря на середину лета. О необычном погодном сценарии предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Источник: Life.ru

По её словам, мокрый снег возможен в районе Норильска, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, Эвенкии и на северо-западе Якутии.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключён», — пояснила синоптик в беседе с ТАСС.

Макарова отметила, что причиной такой погоды стало похолодание, которое пришло в Сибирь. При этом в центральной части страны пока сохраняются более привычные для июля температуры: в Москве на выходных ожидаются дожди и до +25 градусов.

Ранее Life.ru писал, что в Москве на выходных ожидаются грозовые дожди и небольшое снижение температуры. В воскресенье столичный регион попадёт под влияние следующего циклона, который выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры — после полудня плюс 22 — плюс 24 градуса. В первый день новой недели вновь не обойдётся без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 — плюс 23 градусов.

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