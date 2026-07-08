Синоптик Макарова допустила снегопады в ряде регионов РФ на этой неделе

Ранее Life.ru писал, что в Москве на выходных ожидаются грозовые дожди и небольшое снижение температуры. В воскресенье столичный регион попадёт под влияние следующего циклона, который выйдет с юга в районы Средней Волги. Ожидаются дожди и постепенное понижение температуры — после полудня плюс 22 — плюс 24 градуса. В первый день новой недели вновь не обойдётся без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 — плюс 23 градусов.