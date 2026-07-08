Новости Красноярского края 8 июля: задержание матери, потоп, бензин

Правоохранители нашли пропавшую мать пятилетней девочки из Ачинска — женщина гуляла по соседнему региону. Тем временем Красноярский край продолжает ликвидировать последствия мощных ливней: вышедшая из берегов река затопила жилые дома, потребовалась ночная эвакуация. Ситуация на топливном рынке остается на жестком контроле правительства. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Мать найденной мертвой пятилетней девочки оказалась в Новосибирске.
Масштабная поисковая операция, длившаяся больше недели, завершилась. Правоохранители установили местонахождение 32-летней Екатерины Н., пропавшей вместе с дочерью 27 июня в Ачинске. Найти женщину помогла система видеоаналитики и совместная работа силовых ведомств.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали разыскиваемую в центре Новосибирска. На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, как рано утром сибирячка.
переходит Красный проспект на площади Ленина по «зебре», а накануне заходит в один из городских магазинов. Сейчас правоохранители решают вопрос о транспортировке Екатерины в Красноярск, где следователи проведут с ней необходимые процессуальные действия.
Напомним, 5 июля поисковики обнаружили тело пятилетней дочери Екатерины на железнодорожной насыпи в Ачинске, недалеко от улицы 5 Июля. Из-за сильных гнилостных изменений эксперты пока не смогли назвать точную причину смерти ребенка. Следователи рассматривают криминальную версию трагедии.
Саму женщину 6 июля объявили в федеральный розыск как пропавшую без вести. Ранее волонтеры предполагали, что беглянка передвигается автостопом: один из водителей рассказывал, что подвозил ее в сторону Новосибирска или Томска. По информации прокуратуры, Екатерина состояла на консультативном учете в психоневрологическом диспансере с 1998 года, а знакомые отмечали у нее склонность к бродяжничеству.
Последствия ливней: разлив реки Качи затопил дома в Емельяновском округе.
Обильные осадки — до 50 миллиметров за сутки — спровоцировали резкий подъем уровня воды в реке Каче. В Емельяновском муниципальном округе действует режим повышенной готовности. Накануне вода затопила 13 жилых домов, 30 дачных участков и 64 приусадебных территории.
Как сообщает ЕДДС округа, большая волна пришла непосредственно в Емельяново вечером 7 июля. Всего за десять минут уровень реки поднялся на 80 сантиметров. Бурный поток принес с собой много мусора и поваленных деревьев. Специалисты предполагают, что причиной заторов на Каче и последующего паводка могли стать плотины бобров.
На место оперативно выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Специалисты провели подворовой обход и оценили обстановку. Ночью сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из зоны подтопления двоих человек — мужчину и женщину, еще одному жителю спасатели оказали помощь в транспортировке. Утром 8 июля паводковая обстановка ухудшилась в поселке Логовое, спасательные бригады уже работают на месте.
Глава Емельяновского округа Александр Походин провел экстренное заседание комиссии по предупреждению ЧС. Особо сильные повреждения получил переезд через реку и дорога от платформы Лесная к Крючково, которая ведет к девяти садовым товариществам. Муниципалитет выделяет средства на восстановление проезда из резервного фонда и планирует обратиться за финансовой помощью к правительству края. Ситуацию контролируют региональные и местные власти. В ликвидации последствий задействованы 50 человек и 22 единицы техники.
Что с бензином в Красноярске 8 июля: актуальные цены на АЗС.
Топливный рынок продолжает демонстрировать серьезный разброс ценников в зависимости от владельца сети. Самую низкую стоимость горючего удерживают крупные федеральные операторы. Литр АИ-92 на таких станциях стоит в диапазоне 62,95−75,40 рубля. АИ-95 обойдется водителям в 66,95−75,40 рубля, а цена дизельного топлива зафиксирована на отметках 82,90−91,90 рубля.
На частных и региональных заправках водителям приходится платить значительно больше. Цены на АИ-92 здесь начинаются с 73,50 рублей и достигают 97,90 рубля. Стоимость АИ-95 варьируется в границах 77,50−99,90 рублей, премиальный АИ-98 продают за 92,90 рубля. Литр дизельного топлива оценивают минимум в 88,10 рублей, максимум доходит до 98 рублей.
Губернатор края Михаил Котюков обозначил приоритеты правительства: обеспечение топливом северного завоза, уборочной кампании, тушения лесных пожаров и работы социальных объектов. Региональный Минпромторг ежедневно оценивает запасы на нефтебазах. Вводить жесткие общекраевые лимиты на отпуск горючего власти не планируют — продавцы самостоятельно принимают решение об ограничениях для защиты от искусственного ажиотажа. Глава региона поручил жестко пресекать любые спекуляции.
Погода в Красноярском крае и Красноярске сегодня, 8 июля.
Метеорологи предупреждают о неблагоприятных явлениях в северных и центральных территориях края. Сегодня, 8 июля, на юге Таймыра ожидается сильный северный ветер с порывами 15−20 метров в секунду. В центральной и южной группах районов ночью и утром местами ляжет туман, в темное время суток пройдут грозы. В Эвенкии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В Туруханском округе и центральных районах фиксируется высокая пожарная опасность четвертого класса.
Жителей Красноярска ждет комфортная погода. Днем в краевой столице прогнозируют +24 градуса, переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер подует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов.
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