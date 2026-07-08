Новости Красноярского края 8 июля: задержание матери, потоп, бензин

Саму женщину 6 июля объявили в федеральный розыск как пропавшую без вести. Ранее волонтеры предполагали, что беглянка передвигается автостопом: один из водителей рассказывал, что подвозил ее в сторону Новосибирска или Томска. По информации прокуратуры, Екатерина состояла на консультативном учете в психоневрологическом диспансере с 1998 года, а знакомые отмечали у нее склонность к бродяжничеству.