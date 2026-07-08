«Смертность в ДТП высокая»: в Красноярском крае усилят контроль на дорогах

По информации ГАИ, за 6 месяцев 2026 года количество ДТП в регионе сократилось на 3%, число раненых — на 4, 5%. Однако смертность на дорогах остается высокой, в том числе на федеральных трассах. Среди основных причин аварий с тяжелыми последствиями — превышение скорости (с начала года из-за этого случилось 288 ДТП) и выезд на встречную полосу (68 ДТП). Для профилактики этих нарушений полицейские проводят рейды, применяя тактику скрытого патрулирования и систему фотовидеофиксации в опасных местах — это дисциплинирует водителей и снижает риск ДТП. Так, в мае 11 камер перенесли с участков, где аварийность удалось снизить, в новые места, требующие повышенного контроля.