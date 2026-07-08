«Смертность в ДТП высокая»: в Красноярском крае усилят контроль на дорогах

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения под председательством министра транспорта Красноярского края Дмитрия Зотина обсудили текущую ситуацию с аварийностью и меры по ее снижению.
По информации ГАИ, за 6 месяцев 2026 года количество ДТП в регионе сократилось на 3%, число раненых — на 4, 5%. Однако смертность на дорогах остается высокой, в том числе на федеральных трассах. Среди основных причин аварий с тяжелыми последствиями — превышение скорости (с начала года из-за этого случилось 288 ДТП) и выезд на встречную полосу (68 ДТП). Для профилактики этих нарушений полицейские проводят рейды, применяя тактику скрытого патрулирования и систему фотовидеофиксации в опасных местах — это дисциплинирует водителей и снижает риск ДТП. Так, в мае 11 камер перенесли с участков, где аварийность удалось снизить, в новые места, требующие повышенного контроля.
Наряду с этим серьезной проблемой являются наезды на пешеходов — это почти четверть от всех ДТП. В 2025 году в нормативное состояние привели 461 переход у школ, в 2026 году планируется обустроить 299 переходов вне образовательных учреждений, из которых 50 — на трассах регионального значения и 249 — на местных дорогах. В большинстве муниципальных образований работы уже ведутся, на 27 объектах завершены.
Особое внимание на заседании уделили развитию системы весогабаритного контроля. Так, с мая на одном из автоматических пунктов в качестве эксперимента подключили функцию распознавания скрытых номеров. В итоге за полтора месяца выявили, что две трети водителей большегрузов с перевесом используют устройства для сокрытия знаков. Система позволила идентифицировать десятки таких машин, по большинству вынесли постановления. Комиссия решила продолжить эксперимент и направить в МВД предложения о законодательном закреплении этого способа идентификации. Данные о нарушителях будут ежемесячно передавать в ГАИ.
Также обсудили проблему ДТП с участием безнадзорного скота. За три года в крае произошло порядка 300 таких происшествий, в 27-ми из них пострадали люди. Председатель комитета ЗС по экономике и налоговой политике Егор Васильев особо отметил важность предотвращения подобных аварий и необходимость выработки системных решений, направленных на защиту жизни и здоровья людей. Работу в этом направлении продолжат совместно с депутатским корпусом.