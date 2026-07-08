В Приморье 1825 выпускников решили пересдать ЕГЭ ради лучшего балла

Самыми востребованными дисциплинами для пересдачи стали гуманитарные и технические направления. Лидером по числу заявлений оказалось обществознание — этот экзамен попытаются сдать лучше 432 человека. На втором месте профильная математика с 282 участниками, замыкает тройку английский язык — его выбрал 216 школьников. Также в списке информатика (191), русский язык (177), химия (145) и базовая математика (127). Меньше всего желающих оказалось среди любителей географии — всего 11 человек решили улучшить свой результат по этому предмету.