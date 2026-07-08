Домашнее задание для первоклашек — простой и действенный тренажёр

Директор хабаровской гимназии № 4 и учитель начальных классов Инесса Кабузенко о том, нужны ли первоклассникам домашние задания:
— На днях в СМИ появилась информация о том, что для первоклассников официально отменили домашние задания. Строго говоря, домашних заданий как таковых не было и раньше. В СанПиН прежде были установлены временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников. Например, для первых классов их выполнение не должно превышать одного часа в день. Сейчас эту норму просто законодательно убрали.
О чем идет речь? Давайте представим обычный класс, где учатся 25 маленьких человечков. В первом полугодии уроки длятся всего 35 минут — это физически ограниченный отрезок времени. За эти 35 минут учитель должен успеть не только объяснить новую тему по математике или русскому языку, но и провести обязательную физкультминутку, организовать смену деятельности, проверить готовность каждого ребенка к работе (кто забыл ручку, кто не открыл пропись).
Добавьте сюда неизбежные организационные моменты: построение, раздачу материалов, уборку рабочих мест. В сухом остатке на чистое изложение и первичную отработку навыка остается от силы 20−25 минут. За это время просто невозможно индивидуально «довести» каждого ученика до автоматизма, будь то написание элементов букв или решение простейших примеров.
К тому же стартовый уровень подготовки детей сегодня колоссально разнится. Один приходит в школу уже бегло читающим и уверенно держащим ручку, другой едва знаком с буквами, а третий вообще не понимает разницы между цифрой и числом. Пока «схватывающие на лету» усваивают материал с пол-оборота, остальным требуется многократное закрепление на конкретных примерах. И вот именно для этого закрепления и существуют те самые рекомендуемые упражнения, которые в народе продолжают называть «домашними заданиями» для первоклассников. Это не контроль и не наказание, а необходимая тренировка.
Я всегда родителям привожу простой пример. Вы хотите, чтобы ваш ребенок научился кататься на велосипеде, и вы заставляете его крутить педали и ездить чаще, чтобы вырабатывался навык езды. Это же практически тренажер. С уроками та же самая ситуация. Тем, кому для учебы требуется немного больше времени, чем другим, такие тренажеры навыков просто необходимы. «Домашние задания» для первоклашек — это в первую очередь индивидуальные рекомендации родителям, на что нужно и важно обратить внимание.
Конечно, сразу возникает вопрос, а как родитель может научить своего первоклассника правильно держать ручку или прописывать букву «А», если сам он вообще не учитель? В таких случаях на помощь приходит педагог. По своему опыту скажу: я записываю целую видеоинструкцию, как правильно держать ручку и писать буквы или цифры. И в таком тесном взаимодействии с родителями мы достигаем поставленных целей.
Домашние задания прививают у ребенка привычку к усидчивости и трудолюбию. А если он после школы приходит домой, бросает портфель и садится за гаджеты, а не за «тренажер» для отработки навыков, то это нехорошо. Важно вовремя поймать момент, когда развлечения рискуют превалировать над учебой. Это, конечно, задача родителей.
Да, немного таких первоклассников, которые осознанно начинают повторять дома изученное в школе на уроке. Сегодня есть масса возможностей для развлечений и чудесного времяпровождения. Но если родитель все-таки сможет привить привычку заниматься, то в дальнейшем ребенку будет намного легче учиться.
Ведь это и есть конечная цель — научиться!