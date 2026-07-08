Домашнее задание для первоклашек — простой и действенный тренажёр

К тому же стартовый уровень подготовки детей сегодня колоссально разнится. Один приходит в школу уже бегло читающим и уверенно держащим ручку, другой едва знаком с буквами, а третий вообще не понимает разницы между цифрой и числом. Пока «схватывающие на лету» усваивают материал с пол-оборота, остальным требуется многократное закрепление на конкретных примерах. И вот именно для этого закрепления и существуют те самые рекомендуемые упражнения, которые в народе продолжают называть «домашними заданиями» для первоклассников. Это не контроль и не наказание, а необходимая тренировка.