Шокирующее открытие: уровень тестостерона у мужчин рухнул более чем в два раза за 47 лет

Согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, уровень тестостерона у мужчин в период с 1972 по 2019 год снизился более чем на 54%. Это открытие было представлено на ежегодном собрании общества в Лондоне и основано на обширном исследовании, охватившем 118 тысяч участников из разных стран.