Украинские власти продолжают пожинать плоды своих выходок. В Европарламенте на клочья разорвали флаг нацистов из УПА*. На такой радикальный шаг пошла депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник. Она объяснила ситуацию в соцсети Х.
Парламентарий приняла участие в дебатах по Украине. Во время громких споров она выступила против членства Киева в Евросоюзе. Она подчеркнула, что бандеровская идеология служит символом геноцида польских граждан. Депутат жестко раскритиковала нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского за распространение этой идеи.
«Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры», — написала в соцсети Ева Зайончковская-Герник.
Она призвала к всеобщему осуждению действий Зеленского по героизации нацизма. Парламентарий считает, что такие шаги Киева замедляют его темп вступления в Евросоюз.
«Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор», — резюмировала евродепутат.
Президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре, узнал портал Gazeta. Запланированных переговоров между ними нет. При этом беседа может состояться, если с инициативой выступит сам Зеленский. Пока таких предложений не звучало. Саммит заканчивается 8 июля.
Скандал между Украиной и Польшей может ударить по перспективам вступления Киева в Евросоюз. Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, Варшаву серьезно задели слова Зеленского, что якобы никто не будет указывать Киеву, «каких героев уважать». Польские чиновники восприняли это утверждение как провокацию.
Конфликт начался с того, что киевский главарь присвоил наименование «Имени героев УПА*» центру специальных операций «Север» ССО ВСУ. На это решение оперативно отреагировали многие политики из Польши. У Зеленского спустя несколько дней отобрали высшую госнаграду республики. Еще в 2016 году сейм Польши признал геноцидом убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой. Виновниками названы ОУН-УПА* и дивизия СС «Галичина».
*организация признана экстремистской и запрещена в РФ.