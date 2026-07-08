В Европарламенте назвали позором путь Украины в ЕС: флаг нацистов разорвали на части прямо в ЕП

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре, узнал портал Gazeta. Запланированных переговоров между ними нет. При этом беседа может состояться, если с инициативой выступит сам Зеленский. Пока таких предложений не звучало. Саммит заканчивается 8 июля.