Анастасия Решетова рассказала, когда родит от сына миллиардера Абрамяна

Телеведущая Ляйсан Утяшева пригласила модель и блогершу Анастасию Решетову в свое кулинарное шоу, где они поговорили о планах бывшей возлюбленной рэпера Тимати.
Знаменитость, которая воспитывает сына, рассказала, что планирует снова стать мамой в отношениях с сыном миллиардера Ары Абрамяна Владиславом.
— В следующем году, я думаю. Сейчас у меня новый период в жизни: я переехала за город, у меня семейная жизнь, я в статусе невесты нахожусь. Но у меня нет желания совсем уходить в семейный формат — рожать детей и жить только семьей. Он поддерживает, мы в этом плане с ним смотрим в одном направлении. У нас есть договоренность, когда и что мы делаем: свадьба, дети и так далее, — заявила Решетова в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале.
Также она рассказала, что ее красота в подростковом возрасте стала причиной агрессии со стороны сверстниц. По ее словам, в школьные годы она заметно опережала сверстниц в развитии и рано стала выглядеть как взрослая женщина.
Из-за этого одноклассницы устраивали ей настоящую травлю. Были случаи, когда Решетова возвращалась домой с синяками на лице, но старалась ничего не рассказывать родным.