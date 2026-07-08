Анастасия Решетова рассказала, когда родит от сына миллиардера Абрамяна

— В следующем году, я думаю. Сейчас у меня новый период в жизни: я переехала за город, у меня семейная жизнь, я в статусе невесты нахожусь. Но у меня нет желания совсем уходить в семейный формат — рожать детей и жить только семьей. Он поддерживает, мы в этом плане с ним смотрим в одном направлении. У нас есть договоренность, когда и что мы делаем: свадьба, дети и так далее, — заявила Решетова в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале.