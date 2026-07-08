Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Алексеево-Дружковке в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных беспилотников российской группировки войск «Юг».
«Расчёты войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии и 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ликвидировали три пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, выявленные в Алексеево-Дружковке», — говорится в сообщении.
Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.
В МО заявили, что подарзделения украинских войск в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.