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Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотниками украинских войск в Алексеево-Дружковке в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Алексеево-Дружковке в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных беспилотников российской группировки войск «Юг».

«Расчёты войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии и 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ликвидировали три пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, выявленные в Алексеево-Дружковке», — говорится в сообщении.

Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.

В МО заявили, что подарзделения украинских войск в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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