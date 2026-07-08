Кача затопила несколько дворов в Емельяново

В Красноярском крае из-за подъема воды в реке Кача произошло ухудшение паводковой обстановки.
Вечером 7 июля в поселке Емельяново в зоне подтопления оказалось несколько домов и подворий.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели оценку паводковой обстановки и подворовой обход. Ночью они эвакуировали двух человек — мужчину и женщину, а также еще одному человеку оказали помощь в транспортировке.
«Сегодня утром ухудшилась паводковая обстановка в пос. Логовое Емельяновского района. В настоящее время там работают спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, предпринимая все необходимые меры для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению», — рассказали в пресс-службе.
Ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей.