Более 19 тысяч растений украсили перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока

Речь идет о перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Первые хвойные деревья там высадили в начале июня, а сейчас объект украсили десять новых цветников, отмечает пресс-служба мэрии.
На них разместили 19 тысяч однолетних цветов и почти 600 многолетних цветов и кустарников: можжевельников, спирей японских, гортензий, вейгел, роз, астр, котовников, сеслерий, шалфеев. Также цветочные композиции украсили декоративными камнями.
Теперь специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к следующему этапу работ — высадкам на разделительных полосах перекрестка. В эти дни сотрудники городского предприятия завозят грунт, проводят планировку участков и высаживают новые растения. Например, на днях на разделительной полосе высадили 70 кустов гортензии. В дальнейшем там появятся полноценные композиции из деревьев и кустарников, а оставшиеся участки засеют газонной травой.
«Этот перекресток — один из крупнейших объектов по озеленению в этом сезоне. Мы уже высадили там около 19 тысяч однолетних цветов, сотни многолетних растений и кустарников. Растения для этой территории подбираем с особым вниманием, чтобы они были устойчивы к условиям крупной развязки, радовали глаз горожан и при этом не создавали помех для водителей. Сейчас работы продолжаются. Планируем, что уже к концу лета перекресток полностью преобразится», — поделилась начальник управления городской среды Анна Джура.