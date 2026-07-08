Более 19 тысяч растений украсили перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока

«Этот перекресток — один из крупнейших объектов по озеленению в этом сезоне. Мы уже высадили там около 19 тысяч однолетних цветов, сотни многолетних растений и кустарников. Растения для этой территории подбираем с особым вниманием, чтобы они были устойчивы к условиям крупной развязки, радовали глаз горожан и при этом не создавали помех для водителей. Сейчас работы продолжаются. Планируем, что уже к концу лета перекресток полностью преобразится», — поделилась начальник управления городской среды Анна Джура.