В День семьи, любви и верности красноярские куранты сменили мелодию

Сегодня, 8 июля, красноярцы вместе со всеми россиянами празднуют День семьи любви и верности. В честь праздника главные городские часы Красноярска сменили мелодию. В этот день над городом будет звучать фрагмент «Песни о любви» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». Проигрывать мелодию часы будут несколько раз в течение дня: в полдень, а также в 15:00, 18:00 и 21:00. Добавим, в честь праздника в Красноярске пройдет ряд мероприятий: концерты, ярмарки, квесты, викторины и экскурсии. А пешеходный мост возле городской администрации превратится в «мост семейного счастья». Жителей Красноярского края с Днем семьи, любви и верности поздравили губернатор Михаил Котюков и председатель Законодательного собрания Алексей Додатко: Для каждого из нас семья — внутренняя опора и источник душевных сил. Это место, где из поколения в поколение передаются важнейшие традиции, ценности и нравственные ориентиры, где закладывается любовь к Родине. С семьи начинается благополучие нашего края и страны. Мы создаем условия для рождения и воспитания детей, доступности социальной и медицинской помощи, помогаем решать бытовые вопросы и укреплять супружеские союзы. Особое внимание уделяем родным участников специальной военной операции. Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят гармония и согласие! Здоровья, счастья, удачи вам и вашим близким!