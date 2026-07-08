Хабаровский край вошёл в число лидеров по поддержке экспорта

По итогам 2025 года экспорт Хабаровского края вырос в 2,2 раза, таким же темпом увеличился несырьевой неэнергетический экспорт. Основными направлениями остаются машиностроение, драгоценные металлы, рыба и морепродукты, лесопереработка и чёрная металлургия. В первом квартале 2026 года рост продолжился: показатель оказался на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре Хабаровск примет защиту результатов внедрения экспортного стандарта для регионов Дальнего Востока и Сибири в рамках II Российско-Китайского форума.