Хабаровский край вошёл в число лидеров по поддержке экспорта

Хабаровский край вошёл в число регионов-лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта. Работу региона отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в краевом правительстве.
Региональный экспортный стандарт помогает выстроить поддержку для компаний, которые выходят на зарубежные рынки. Речь идёт не только о консультациях, но и о субсидиях, обучении, цифровых сервисах, работе Центра поддержки экспорта и продвижении местных товаров за границей.
Практики Хабаровского края вошли в основу дальнейшего развития стандарта, который в 2025 году обновили до версии 3.0. Новый формат уже делает упор не на базовые условия, а на конкретные инструменты для бизнеса: стратегию экспорта, помощь компаниям, подготовку кадров для внешнеэкономической деятельности и поиск покупателей на зарубежных рынках.
«Благодаря тому, что бизнес в нашем регионе получает реальную помощь, предприниматели могут платить достойные зарплаты, создавать новые рабочие места, модернизировать производство. Хабаровские товары должны знать и уважать во всём мире. Поэтому помощь экспортным предприятиям будем наращивать», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
По итогам 2025 года экспорт Хабаровского края вырос в 2,2 раза, таким же темпом увеличился несырьевой неэнергетический экспорт. Основными направлениями остаются машиностроение, драгоценные металлы, рыба и морепродукты, лесопереработка и чёрная металлургия. В первом квартале 2026 года рост продолжился: показатель оказался на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре Хабаровск примет защиту результатов внедрения экспортного стандарта для регионов Дальнего Востока и Сибири в рамках II Российско-Китайского форума.