Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Marca: Возинья может стать одноклубником Месси

«Интер Майами» рассматривает возможность подписания контракта с 40-летним голкипером, который привлек внимание руководства клуба благодаря удачной игре на чемпионате мира.

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» интересуется вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным источника, «Интер Майами» рассматривает возможность подписания контракта с 40-летним голкипером, который привлек внимание руководства клуба благодаря удачной игре на чемпионате мира — 2026. Возинья может стать одноклубником аргентинца Лионеля Месси, выступающего за американский клуб.

Возинья является свободным агентом после ухода из клуба второго португальского дивизиона «Шавиш». Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в €50 тыс.

Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины (2:3 доп. вр.). На групповом этапе команда Кабо-Верде сыграла вничью со сборными Испании (0:0), Уругвая (2:2) и Саудовской Аравии (0:0) и заняла второе место в группе.

Возинье 40 лет. Он выступал также играл за португальский «Жил Висенте», молдавский «Зимбру», кипрский АЕЛ и словацкий «Тренчин».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проходит с участием 48 команд. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше