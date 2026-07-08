Marca: Возинья может стать одноклубником Месси

МАДРИД, 8 июля. /ТАСС/. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» интересуется вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По данным источника, «Интер Майами» рассматривает возможность подписания контракта с 40-летним голкипером, который привлек внимание руководства клуба благодаря удачной игре на чемпионате мира — 2026. Возинья может стать одноклубником аргентинца Лионеля Месси, выступающего за американский клуб.
Возинья является свободным агентом после ухода из клуба второго португальского дивизиона «Шавиш». Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в €50 тыс.
Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины (2:3 доп. вр.). На групповом этапе команда Кабо-Верде сыграла вничью со сборными Испании (0:0), Уругвая (2:2) и Саудовской Аравии (0:0) и заняла второе место в группе.
Возинье 40 лет. Он выступал также играл за португальский «Жил Висенте», молдавский «Зимбру», кипрский АЕЛ и словацкий «Тренчин».