Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал Китай использовать свои контакты с российским руководством для содействия урегулированию конфликта на Украине.
По итогам встречи в Осло с министром иностранных дел Китая Ван И норвежский политик заявил, что Пекин располагает наиболее прямыми каналами связи с руководством России.
«Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал», — цитирует Стёре агентство Reuters.
Ранее президент Владимир Путин перечислил принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной. Среди них: текущая ситуация на передовой, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные в 2024 году.
Как писал KP.RU, переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева. Киевский режим пытается только создать впечатления сильных позиций для диалога.