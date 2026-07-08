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Премьер Норвегии Стёре призвал Китай оказать влияние на Россию

Норвегия рассчитывает на посредническую роль КНР в украинском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал Китай использовать свои контакты с российским руководством для содействия урегулированию конфликта на Украине.

По итогам встречи в Осло с министром иностранных дел Китая Ван И норвежский политик заявил, что Пекин располагает наиболее прямыми каналами связи с руководством России.

«Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал», — цитирует Стёре агентство Reuters.

Ранее президент Владимир Путин перечислил принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной. Среди них: текущая ситуация на передовой, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные в 2024 году.

Как писал KP.RU, переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева. Киевский режим пытается только создать впечатления сильных позиций для диалога.