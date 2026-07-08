Трогательный мурал с ножками новорожденной появился в Омске

В центре Омска на здании женской консультации первого городского роддома появилось новое уличное полотно, сообщили наши коллеги из «12 канала». Художники нарисовали ножки новорождённой девочки, больничную бирку с именем Любовь и трогательную фразу: «Счастье — это любить кого-то больше всех на свете» — с сердечком в конце.