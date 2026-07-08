Камеры «собрали» 100 млн рублей штрафов за три месяца во Владивостоке

Новые камеры также установили в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»), на Черемуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»), на Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину), а также у остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111. Там они следят за соблюдением правил остановки и стоянки возле остановок общественного транспорта и торговых центров.