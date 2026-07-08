Камеры «собрали» 100 млн рублей штрафов за три месяца во Владивостоке

За первые три месяца работы новых стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД во Владивостоке зафиксировали свыше 140 тысяч нарушений на общую сумму порядка 100 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Камеры, установленные на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе, отслеживают превышение скорости, использование телефона за рулём, отсутствие ремней безопасности, неправильное использование световых приборов, а также нарушения, связанные с движением грузовиков и использованием левой полосы. Дополнительно комплексы контролируют соблюдение правил остановки и парковки у остановок и торговых центров.
По данным Центра организации дорожного движения Владивостока, уже зафиксировано снижение аварийности. «Водители стали меньше отвлекаться на телефон и реже превышать скоростной режим», — отмечают специалисты.
Новые камеры также установили в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»), на Черемуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»), на Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину), а также у остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111. Там они следят за соблюдением правил остановки и стоянки возле остановок общественного транспорта и торговых центров.