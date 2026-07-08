Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили благоустройство дамбы в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с депутатом Государственной Думы от региона Максимом Ивановым проверили ход работ на новой набережной. Именно Иванов курирует реализацию этого проекта, который жители Хабаровского края ждали более десяти лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Строители уже полностью завершили подготовку оснований, уложили асфальт и брусчатку в районе батопорта. Продолжается обустройство беговой дорожки, парапет дамбы покрывают мраморной штукатуркой. Лавочки, урны и качели уже тоже готовы, специалисты приступили к прокладке освещения.
Работы идут без выходных — с раннего утра и до позднего вечера. Задача, поставленная перед подрядчиком, — завершить объект к 1 сентября, чтобы именно к этому дню хабаровчане получили новое общественное пространство.
— Такой долгожданный проект, наконец, уверенно реализуется. Спасибо нашему депутату Максиму Иванову за то, что взял на себя эту непростую работу, лично сопровождает реализацию проекта и держит каждый этап на контроле, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Максим Иванов, в свою очередь, отметил, что стройка идет в хорошем темпе, делается все, чтобы 1 сентября жители смогли выйти на новую набережную.
Дамба Южного округа станет частью единой набережной Хабаровска. Её протяжённость — 5,4 километра, а в перспективе после строительства моста, который соединит её с основной набережной, общая длина достигнет 10 километров. Это будет самая протяжённая набережная на Дальнем Востоке.
На территории набережной появятся пешеходные и велосипедные зоны, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с качелями и скамейками.
Уже заложен «Сад камней», в котором высадят луизеанию, которую в народе называют сакурой. Кроме того, по поручению губернатора студенты и художники украсят набережную монументальными арт-объектами.