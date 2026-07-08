Перерасчёт за отключение тепла получили жители Хабаровска

В Кировском районе Хабаровска после вмешательства надзорного ведомства потребителям скорректировали плату за коммунальные услуги. В феврале 2026 года в результате аварии на тепломагистрали жители и социальные объекты района остались без горячего водоснабжения и отопления, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.