Парки повторно обработают от клещей в Красноярске

Активность клещей в Красноярске и его окрестностях снижается, но все еще является значительной. В ближайшие дни в крупных парках пройдет повторная акарицидная обработка территорий. Воздержаться от прогулок по природным территориям рекомендуют 8—10 июля. Расписание обработок: 8 июля с 12:00 — Восточный вход на Столбы, Торгашинская лестница; 9 июля с 10:00 — дорожки, детские и спортивные площадки в экопарке «Юдинская долина»; 9 июля с 12:00 — территория вокруг визит-центра «Серебряный лог»; 10 июля с 10:00 — дорожки, детские и спортивные площадки в экопарке «Гремячая грива». В администрации экопарка «Гремячая грива» подчеркивают, что в случае сырой погоды обработку перенесут. Добавим, за минувшую неделю от присасывания клещей пострадал 1101 житель Красноярского края.