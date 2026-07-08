Сгорел за 3 дня: актер «Улиц разбитых фонарей» Алексанян не дожил до юбилея

В ночь на 6 июля 2026 года сердце актера Арташеса Алексаняна, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», остановилось. Ему было 64 года — до 65-летнего юбилея артист не дожил всего 11 дней.
За три дня до смерти Алексанян попал в больницу. Как рассказал его близкий друг Арутюн Богарян, остановка сердца была зафиксирована в 3:55. Последние месяцы актёр боролся с тяжёлым заболеванием. Семья не раскрывала, что это за болезнь, однако по некоторым данным, у него была онкология.
О смерти первым сообщил именно Богарян — в своём блоге в соцсетях. Его слова, полные боли и неверия, стали одним из самых пронзительных свидетельств утраты: «Мой сердечный друг… Хотя печальную весть я узнал первым, всё равно жду твоего звонка… Ты был человеком с большой буквы».
Он обещал встретиться.
Коллеги Алексаняна, как выяснил aif.ru, до последнего надеялись на чудо, как и он сам.
«В последний раз я слышала его голос за 4 дня до смерти. Я так надеялась, что он поправится. Он обещал, что если ему станет получше, мы встретимся», — отметила одна из коллег артиста.
Эти слова — последнее обещание человека, который даже на больничной койке не терял веры в лучшее. Алексанян верил, что ему станет получше, и строил планы на встречи, которые уже никогда не состоятся. Болезнь оказалась сильнее.
От Еревана до «Ленфильма»: путь артиста.
Арташес Алексанян родился в Ереване 17 июля 1961 года. Он окончил школу с физико-математическим уклоном, но тяга к искусству перевесила точные науки. С 1982 года он постигал профессию в театральной студии Ереванского национального театра под руководством Хорена Абрамяна, а затем поступил во ВГИК — в мастерскую Армена Джигарханяна.
С 1988 по 1990 год он был актёром Национального академического театра имени Габриела Сундукяна в Ереване, а с 1992 по 1994 год выступал в Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна. В 1998 году Алексанян получил должность режиссёра Государственного театра Чехии, где под его руководством были поставлены «Макбет» Шекспира, «Ревизор» Гоголя, «Собака на сене» Лопе де Веги и другие спектакли.
В 1990 году за роль в фильме «Принцесса падшей крепости» Алексанян получил приз «Лучший актёр года». Актер участвовал в первой карабахской войне — его жизнь была не только сценической, но и наполненной настоящими испытаниями.
Звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга».
В кино Алексанян дебютировал в 1988 году в проекте «Когда наступит день». Всего его фильмография насчитывает несколько десятков работ — среди них такие известные картины, как «Русский ковчег» (2002), «Колесо любви», «Возвращение» и «Близкие».
Однако наибольшую известность российскому зрителю ему принесли роли в культовых сериалах 1990-х — 2000-х годов. Он снимался в первом и четвёртом сезонах «Улиц разбитых фонарей», а также в «Бандитском Петербурге-4», где сыграл подручного криминального авторитета Гургена. Также актёр появлялся в сериалах «Спецназ» и «Стрелок», а в 2013 году исполнил главную роль в историческом фильме «Гарегин Нжде».
Последний путь — в родном Ереване.
Прощание с Арташесом Алексаняном состоится 8 июля в церкви святого Иоанна Крестителя в районе Конд в Ереване. Похороны пройдут 9 июля в 13:00 на Советашенском кладбище.
Арташес Алексанян прожил яркую, насыщенную жизнь — от театральных подмостков Еревана до съёмочных площадок «Ленфильма» и пражских сцен. Он был заслуженным артистом Армении, человеком с большой буквы — как сказал о нём друг. И даже после ухода те, кто знал его, всё ещё ждут звонка, которого уже не будет.