Сгорел за 3 дня: актер «Улиц разбитых фонарей» Алексанян не дожил до юбилея

Арташес Алексанян прожил яркую, насыщенную жизнь — от театральных подмостков Еревана до съёмочных площадок «Ленфильма» и пражских сцен. Он был заслуженным артистом Армении, человеком с большой буквы — как сказал о нём друг. И даже после ухода те, кто знал его, всё ещё ждут звонка, которого уже не будет.