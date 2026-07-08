США испугались новых ударов: Иран озвучил свои условия в Ормузе

«США считают, что меморандум говорит о полном открытии проливов для свободного прохода и возвращении к ситуации до 28 февраля. А у Ирана совсем другая точка зрения. Иран считает, что по-прежнему будет контролировать проход судов, выдавая каждому разрешение. И он же будет выстраивать коридоры, по которым суда будут проходить, то есть они не смогут проходить там, где шли раньше, или где сами захотели пройти. В связи с этим США считают, что Иран по-прежнему блокирует пролив и затрудняет там движение судов», — пояснил эксперт.