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Соцфонд: около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату

Фонд начал прием заявлений на нее с 1 июня.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, Соцфонд начал прием заявлений с 1 июня. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба фонда.

«Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что получить финансовую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.

На выплату могут претендовать родители с российским гражданством, постоянно проживающие в стране. Дети тоже должны быть гражданами России, добавили в Соцфонде.