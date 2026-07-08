Соцфонд: около 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 1 млн работающих родителей получили новую семейную выплату, Соцфонд начал прием заявлений с 1 июня. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба фонда.
«Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что получить финансовую поддержку могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.
На выплату могут претендовать родители с российским гражданством, постоянно проживающие в стране. Дети тоже должны быть гражданами России, добавили в Соцфонде.